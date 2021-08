Lavoro: Orlando, lavoriamo molto su causali ammortizzatori

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - "Noi dobbiamo guardare agli ammortizzatori sociali con un'ottica nuova, come uno strumento per aiutare le imprese. Le transizioni saranno incruente se saranno accompagnate. Gli ammortizzatori non devono essere più guardati come un momento di fermo in cui il lavoratore aspetta che passi la crisi; questo tempo deve essere utilizzato per fare formazione. Per questo stiamo lavorando molto sulle causali".

Così il ministro del Lavoro Orlando al Meeting. "Se ripensati in modo intelligente possono essere una parte delle politiche attive. Perché altrimenti di questi tempi rischiamo di avere morti e feriti per transizioni non sono regolate". (ANSA).