Enac: avviato iter sanzioni per Wizzair, Volotea e EasyJet

Continuano gli accertamenti diretti dell'Enac sulle compagnie aeree per verificare se si sono adeguate alle disposizioni per garantire l'assegnazione gratuita dei posti a sedere ai minori e alle persone a mobilità ridotta vicino ai loro genitori e/o accompagnatori. Oltre alle violazioni riscontrate per Ryanair, si legge in una nota, anche Wizzair, Volotea e EasyJet, dalle prime verifiche, sono risultate inadempienti. L'Enac ha quindi avviato il procedimento per irrogare sanzioni alle tre compagnie. Le sanzioni commisurate al grado di inadempimento, variano da un minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 per singola contestazione.