Borsa: Milano peggiora con Europa, Ftse Mib -2%

(ANSA) - MILANO, 19 AGO - Si amplia la corrente di vendite sui mercati azionari europei, in un clima molto nervoso e instabile. Piazza Affari con l'indice Ftse Mib ha toccato un ribasso del 2% ormai chiaramente sotto la quota psicologica dei 26mila punti. Peggio fa Parigi (-2,8%) sullo scivolone del lusso per il timore di taglio dei consumi sul settore in Cina, con Londra che perde il 2,1% e Francoforte l'1,7%. (ANSA).