Borsa: Milano debole con Europa, male Exor e Moncler

(ANSA) - MILANO, 19 AGO - Partenza difficile per Piazza Affari dopo i cali delle Borse asiatiche sui timori di una riduzione del programma di acquisto titoli della Federal reserve statunitense: l'indice Ftse Mib scende dell'1,3% dopo una fiammata di vendite in tutta Europa.

Pesante ancora Moncler (-3%) con lo scivolone del settore europeo sui timori di un calo dei consumi di lusso in Cina.

Vendite anche su Exor e Tenaris, che cedono due punti percentuali. Male inoltre Eni (-1,9% sull'estrema debolezza del prezzo del petrolio e delle materie prime), le banche provano a tenere su cali in linea con il listino generale. Calme Mps e Carige, in ribasso attorno al punto percentuale.

In Piazza Affari tra i titoli principali piatti i farmaceutici (Recordati -0,1%), così come ondeggiano attorno alla parità Inwit e Terna (+0,1%). (ANSA).