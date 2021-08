Borsa: Europa parte male dopo Fed, Londra -1,7%

(ANSA) - MILANO, 19 AGO - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in ampio ribasso in avvio di seduta dopo che la Federal reserve Usa ha fatto capire di essere pronta a breve a ridurre il programma di acquisto di titoli, il temuto 'tapering': Londra ha aperto in calo dell'1,7%, seguita da Parigi in ribasso dell'1,6%. Pesante anche Madrid (-1,5%), con Francoforte che cede l'1,4%.

Milano sta ampliando il calo dell'avvio e dopo i primi scambi perde l'1,5% con l'indice Ftse Mib. (ANSA).