Borsa: Europa chiude in calo, tra timori Fed e scadenze

(ANSA) - MILANO, 19 AGO - La Fed spaventa le piazze finanziarie, poi si somma un aspetto tecnico dei mercati, le scadenze delle obbligazioni previste per venerdì e la volatilità cresce, gli indici oscillano. La chiusura non è più sui minimi ma il bilancio è comunque in rosso. Parigi maglia nera (-2,4%) trascinata sul fondo dai titoli del lusso, Francoforte ha perso l'1,35%, Madrid ha contenuto le perdite allo 0,76%, Milano ha lasciato l'1,6%, Zurigo l'1,13% e Londra l'1,6 per cento.

(ANSA).