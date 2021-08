Borsa: Milano fiacca a -0,07% con Exor e Ferrari, vivace A2a

(ANSA) - MILANO, 18 AGO - La Borsa di Milano si muove sotto la parità (-0,07%) dopo il dato sull'inflazione nell'eurozona.

Restano invece in calo, pur limando, Londra (-0,24%), Francoforte (-0,11%) e Parigi (-0,23%).

Sul Ftse Mib maglia rosa per A2a (+2,21%) che ritocca i massimi. Buon passo poi per Inwit (+1,5%), Interpump (+1,41%) e, fuori dal paniere principale, per Carige (+1,25%) tornata in Borsa a fine luglio mentre il Fitd nell'ambito della cessione del'80%, lo scorso mese ha comunicato un approfondimento su alcune manifestazioni di interesse.

In rialzo poi Mediaset (+1,19%) e ancora nel settore bancario, Mps (+0,96%) mentre è in corso la due diligence di Unicredit (invariata a 10,3 euro). Sul fronte opposto le vendite si concentrano sulla galassia Agnelli con Exor che perde l'1,54%, Cnh l'1,08%, Ferrari l'1,03% e la Juventus l'1,08%.

Stabile lo spread tra Btp e Bund nell'area dei 103 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,545%. (ANSA).