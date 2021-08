Borsa: Europa conclude incerta, Londra -0,1%

(ANSA) - MILANO, 18 AGO - Per i mercati azionari del Vecchio continente giornata vissuta attorno alla parità, con una chiusura precedente alla diffusione dei verbali del Federal Open Market Committee della Fed che potrebbero anticipare la politica monetaria e soprattutto le mosse sul programma di acquisto dei titoli della banca centrale statunitense: Londra ha segnato un calo finale dello 0,16%, con Parigi più pesante in ribasso dello 0,73%. In lieve rialzo Francoforte: +0,28% finale. (ANSA).