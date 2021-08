Enac multa Ryanair, non si adegua su supplementi minori e disabili

Dai primi accertamenti diretti effettuati dall'Enac per verificare se le compagnie si sono adeguate alle diposizioni a tutela dei disabili e dei minori, è risultato che Ryanair non ha ancora provveduto ad adeguare i sistemi informatici ed operativi per garantire di non far pagare il supplemento al costo del biglietto aereo per l'assegnazione di posti vicini agli accompagnatori di minori e disabili. Lo fa sapere l'Enac, annunciando che è pronta la procedura per irrogare al vettore inadempiente una sanzione di 35.000 euro.

L'Enac sta anche valutando se presentare un esposto alla Procura della Repubblica.