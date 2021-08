Borsa: Milano chiude in calo, Stellantis sotto pressione

(ANSA) - MILANO, 17 AGO - La seduta della Borsa di Milano si chiude in calo. L'indice di riferimento il Ftse Mib ha perso lo 0,65% a 26.224 punti e gli ordini in vendita si sono concentrati su Stellantis (-2,72% a 17,64%).

Secondo alcuni analisti si tratta di prese di beneficio su un titolo che da inizio anno ha guadagnato oltre il 40 per cento.

Debole anche Pirelli (-2,03%). In controtendenza Diasorin che ha guadagnato il 2,74% a 183,90 euro. (ANSA).