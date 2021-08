Borsa: Europa riduce calo con rialzo Pil Ue, Milano -0,6%

(ANSA) - MILANO, 17 AGO - Riducono il calo le principali borse europee dopo il rialzo del Pil e dell'occupazione trimestrale dell'Ue. In coda Milano e Madrid (-0,6% entrambe), più caute Parigi (-0,34%) e Francoforte (-0,14%), positiva invece Londra (+0,2%) dopo i dati sull'occupazione e il piano sull'idrogeno, che prevede uno sblocco di investimenti fino a 4 miliardi di sterline (4,69 miliardi di euro) al 2030 . Negativi i futures Usa in attesa delle vendite al dettaglio, previste in calo dello 0,2%, del Redbook sul commercio e delle scorte settimanali di greggio. In serata è atteso un intervento del presidente della Fed Jerome Powell che potrebbe fare il punto sul prosieguo degli stimoli economici della Banca Centrale Usa.

Riduce il calo il greggio (Wti -0,39% a 67,03 dollari al barile), risalito sopra quota 67 dollari, mentre si confermano deboli i principali metalli ad eccezione dell'oro (+1,07%) e dell'argento (+1,58%). In rialzo il dollaro rispetto all'euro, allo yen e alla sterlina, mentre torna103,5 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento dei titoli decennali italiani in calo di 2,3 punti allo 0,541%. Sugli scudi Bhp (+6,9%), con la svolta verde verso le "materie prime del futuro", favorita anche dal piano per l'idrogeno del Governo britannico, che prevede investimenti pubblici per 105 milioni di sterline (oltre 123 milioni di euro) per la transizione energetica delle aziende più inquinanti. Fiacco invece il resto del comparto con Glencore (-0,45%) e Rio Tinto (+0,07%) contrastate. A due velocità anche i petroliferi Eni (-0,66%) e TotalEnergies (-0,57%) da un lato e Shell e Bp (+0,2% entrambe) dall'altro. In campo automobilistico deboli Stellantis (-1,8%), Bmw (-1,2%) e Daimler (-1,1%). In ordine sparso i bancari Abn Amro (+0,53%), Hsbc (+0,4%), Sabadell 8-2,02%), SocGen (-1,9%) e Credit Agricole (-1,67%). Deboli in Piazza Affari, Unicredit (-2,15%), Bper (-2,16%), Banco Bpm (-1,9%) e Intesa (-1,59%), più cauta Mps (-0,7%). (ANSA).