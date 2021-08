Petrolio: in calo, Wti scende a 67,60 dollari

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - Petrolio in calo in avvio di giornata. Pesano la diffusione della variante delta che mina le prospettive per la domanda globale e le attese per dati in arrivo sulle perforazioni in Usa. Il Wti con consegna a settembre cede l'1,2% a 67,60 dollari al barile. Giù anche il Brent a Londra, che scende sotto i 70 dollari, a 69,75 dollari (-1,2%). (ANSA).