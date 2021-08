Borsa: Asia debole con timori covid e crisi afghana

(ANSA) - MILANO, 16 AGO - Aprono la settimana con una seduta debole i listini asiatici mentre i futures sull'Europa e su Wall Street sono negativi. Pesano i timori per l'espansione della variante Delta e in misura minora l'attenzione è rivolta anche agli sviluppi della crisi afghana dopo l'ingresso dei talebani a Kabul.

Tokyo lascia sul terreno l'1,62% in un Paese che, dopo aver ospitato le Olimpiadi, attende misure di contenimento del virus in varie municipalità compresa quella della capitale. Hong Kong a seduta ancora in corso perde l'1,22% e sui listini cinesi di Shanghai (-0,05%) e soprattutto di Shenzhen (-0,61%) pesano i tecnologici per le nuove critiche dei media di Pechino sulle società di 'gaming'. Inoltre non aiutano i dati sulle vendite al dettaglio e sulla produzione industriale della Cina che si sono rilevati inferiori alle attese. (ANSA).