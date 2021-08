Ue, primo bonifico del Recovery all'Italia da 24,9 miliardi

La Commissione europea ha versato 24,9miliardi all'Italia, come anticipo del 13% sui 191,5 miliardi dell'ammontare totale del Recovery per il Paese, fino al 2026.

I 24,9 miliardi sono composti per 8,957 mld da aiuti a fondo perduto (pari al 13% dei 68,9mld di sovvenzioni previste) e 15,937mld di prestiti (il 13% di 122,6mld).

I pagamenti del rimanente 87% affluiranno in base al completamento dei target fissati.



"NextGenerationEU è un'opportunità storica per investire sulla forza dell'Italia". E' il commento del commissario europeo, Paolo Gentiloni, in occasione dell'esborso della prima rata del Recovery all'Italia. "Il prefinanziamento odierno è un primo, concreto e tangibile passo per avviare gli investimenti e le riforme che l'Italia si è impegnata a portare avanti. È un'occasione irripetibile per l'Italia per rilanciare l'economia e costruire un futuro sostenibile per le prossime generazioni", afferma in una nota.