Oro: in rialzo a 1.756 dollari

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - Oro in lieve rialzo sui mercati asiatici. Il metallo prezioso con consegna immediata viene scambiato a 1.756,53 dollari l'oncia (+0,2%). Ma si prepara a chiudere la seconda settimana di fila in calo: finora questa settimana ha perso lo 0,4%, mentre per il mese di agosto il calo è al momento del 3,2%. In crescita l'argento (+0,6%), mentre calano platino e palladio. (ANSA).