Hellman&Friedman lancia opa su Zooplus, titolo vola in Borsa

(ANSA) - MILANO, 13 AGO - Hellman & Friedman, il private equity americano va alla conquista del 'pet shop' tedesco Zooplus con un'offerta pubblica di acquisto che il cda del rivenditore online di alimenti e forniture per animali domestici ha già dichiarato amichevole e che alcuni soci, complessivamente il 17% del capitale si è già impegnata a sottoscrivere. In Borsa il titolo però è volato già oltre i 390 euro per azione dell'offerta, in rialzo del 41% a 393,80 euro.

Il gruppo tedesco aveva chiuso un 2020 record con ricavi in crescita del 18% a 1,8 miliardi, una redditività quintuplicata a 63,3 milioni di euro e si era posta un obiettivo di vendita a medio termine per il 2025 da 3,4 miliardi di euro a 3,8 miliardi di euro con un margine Ebitda di almeno il 4 per cento. (ANSA).