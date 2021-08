Helbiz: monopattini in Borsa, oggi debutta a Wall Street

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - Debutta in Borsa Helbiz, azienda di microbilità in sharing di monopattini, motorini e bici elettrici: oggi l'avvio delle negoziazioni sul Nasdaq, a Wall Street. La quotazione, spiega una nota della società avviene alla fine del percorso di aggregazione aziendale con Greenvision approvata dall'assemblea straordinaria degli azionisti l' 11 agosto 2021. Helbiz nata a New York e attiva dal 2016 è la prima azienda del settore ad esser quotata ed il valore totale delle risorse raccolte con l'operazione "è di 29,5 milioni di dollari". Di questi, 21,5 milioni sono stati raccolti nell'ambito di un collocamento riservato (Pipe) di 2.650.000 azioni ordinarie di nuova emissione; al Pipe sono da sommare gli asset detenuti in trust di GreenVision, per complessive 2.308.551 azioni concambiate dagli azionisti della SPAC. Al momento della fusione, Helbiz avrà 29.454.428 di azioni in circolazione (HLBZ) e saranno 10.787.500 i warrant outstanding (HLBZW). Per il ceo di Helbiz Salvatore Palella, "il debutto al Nasdaq rappresenta una tappa importante, non solo per la nostra azienda, ma per tutto il settore della micromobilità oggi in rapida crescita. Un'innovazione della mobilità, all'insegna della sicurezza, a supporto sia del servizio pubblico, sia di quello privato. Questo ci consente di continuare ad andare incontro alle esigenze della mobilità relative al primo e ultimo miglio. Un'innovazione che tocca tutte le città del mondo e che, soprattutto, è ad impatto zero sull'ambiente", ha sottolineato.

(ANSA).