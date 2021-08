Borsa: Milano tiene con Atlantia, banche calme

(ANSA) - MILANO, 13 AGO - Pochi movimenti in Piazza Affari, che nei primi scambi si muove in linea con gli altri mercati azionari europei, tutti attorno alla parità: l'indice Ftse Mib sale dello 0,1%, con Atlantia migliore tra i titoli principali in aumento dell'1,1%.

In crescita attorno al punto percentuale Stellantis ed Exor, con Nexi che si muove sulla stessa linea. Qualche vendita su Prysmian (-0,7%), calme e attorno alla parità Monte dei Paschi e Carige. (ANSA).