Borsa: Europa chiude in rialzo, timido ottimismo su ripresa

(ANSA) - MILANO, 13 AGO - Le Borse europee resistono alla variante Delta del coronavirus e chiudono in rialzo l'ultima seduta della settimana. I mercati del Vecchio continente, complice anche il basso volume di scambi per la pausa ferragostana, si mostrano timidamente ottimisti rispetto alla ripresa economica. Sullo sfondo resta alta l'attenzione sulle prossime mosse delle banche centrali ed in particolare della Fed che potrebbe ridurre in anticipo il programma di acquisti.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,2%. Chiusura in positivo per Francoforte, Parigi e Madrid (+0,2%), Londra (+0,35%) e Zurigo (+0,28%). Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in rialzo a 1,1796. (ANSA).