Borsa: Asia debole con paura effetti Covid, tiene Sidney

(ANSA) - MILANO, 13 AGO - Ultima seduta di settimana con maggioranza di vendite sui mercati azionari asiatici, appesantiti dalle restrizioni delle attività economiche in Cina e soprattutto dagli effetti per i blocchi anti Covid, specie nelle attività logistiche a Shanghai e Ningbo.

La Borsa di Hong Kong in chiusura perde un punto percentuale con il titolo Alibaba in calo di oltre il 3%, Taiwan l'1,3%, mentre le piazze finanziarie di Shanghai e Shenzhen contengono i ribassi al di sotto del mezzo punto.

Fiacca Tokyo con il Nikkei che ha chiuso in calo dello 0,1%, in ribasso dell'1,1% Seul, tiene invece Sidney salita dello 0,5% aggiornando i suoi record. Tra i listini minori, scivolone per la Borsa di Manila, negativa di oltre il 3%.

Piatti i future sull'avvio dei mercati europei. (ANSA).