Spread Btp-Bund: chiude in calo a 100,4 punti base

(ANSA) - MILANO, 12 AGO - Giornata in progressivo ribasso per lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni: il differenziale ha concluso a 100,4 punti base, dopo aver provato in corso di seduta a scendere sotto la quota psicologica dei 100 punti.

Il rendimento del prodotto del Tesoro è allo 0,542%. (ANSA).