Gkn: Fiom, siamo ancora in attesa di un tavolo ministeriale

(ANSA) - ROMA, 12 AGO - "All'indomani della Liberazione di Firenze, celebrata quest'anno all'insegna della solidarietà verso i lavoratori della Gkn e tutti coloro che rischiano di perdere il diritto al lavoro, vorremmo ricordare che siamo ancora in attesa di una nuova convocazione al tavolo ministeriale. Dal 4 agosto sono trascorsi giorni e non abbiamo ricevuto alcuna risposta pertanto il ministero riapra il confronto", avverte la Fiom spiegando di essere "pronta alla trattativa togliendo dal tavolo la pregiudiziale dei licenziamenti attraverso il ritiro della procedura di licenziamento collettivo e l'attivazione delle 13 settimane di cassa integrazione ordinaria".

Per il sindacato e per i lavoratori "è necessario - dichiarano in una nota congiunta Michele De Palma, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile automotive e Daniele Calosi, segretario generale Fiom-Cgil di Firenze e Prato - trovare soluzioni di continuità visto che non sussiste alcun problema di qualità e quantità della produzione". (ANSA).