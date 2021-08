Borsa: Asia poco mossa, timori su contagi Delta, Tokyo -0,2%

(ANSA) - MILANO, 12 AGO - Borse poco mosse in Asia e Pacifico, con il crescere dei timori sui contagi da variante Delta del coronavirus. Tokyo ha ceduto lo 0,2%Taiwan lo 0,04% e Seul lo 0,38%, mentre Sidney ha guadagnato lo 0,05%, spinta dal rialzo dei metalli ad eccezione del ferro e dell'acciaio. Ancora aperte Hong Kong (-0,5%), Shanghai (-0,14%), Mumbai (+0,4%) e Singapore (+0,26%). Contrastati i futures sull'Europa e negativi quelli Usa dopo il dato del Pil trimestrale britannico in linea con le stime. In arrivo la produzione industriale dell'Ue, il report mensile dell'Opec e le richieste di sussidi di disoccupazione negli Usa, determinanti per inquadrare le prossime mosse della Fed in tema di stimoli all'economia. Deboli a Tokyo gli automobilistici Honda (-1,34%) e Toyota (-0,13%), contrastati i bancari Sumitomo Mitsui (-0,56%), Mizhuo (+0,21%) e Nomura (+1,79%). (ANSA).