Covid: a Wall Street scatta l'obbligo del vaccino

(ANSA) - MILANO, 11 AGO - La Borsa di New York richiederà di essere vaccinati contro il Covid-19 per tutti coloro che accedono ai suoi 'floor' per le negoziazioni.

La disposizione entrerà in vigore il 13 settembre. Verranno inoltre condotti test anti Covid a campione anche tra i vaccinati. (ANSA).