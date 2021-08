Borsa:Europa sale con piano Usa infrastrutture, Milano +0,3%

(ANSA) - MILANO, 11 AGO - Le Borse europee proseguono in rialzo con gli investitorI che guardano con grande favore al maxi piano per le infrastrutture negli Usa. Sui mercati resta l'incognita dell'andamento dell'inflazione mentre aumentano i contagi della variante delta del coronavirus nel pieno della stagione estiva. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in lieve calo a 1,1712 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,1%. In positivo Londra e Madrid (+0,4%), Milano (+0,3%), Parigi (+0,2%). Piatta Francoforte (+0,07%), dopo il rialzo dell'inflazione a luglio.

Con i contagi in aumento soffre il turismo (-0,7%) mentre girano in positivo le compagnie aeree (+0,5%).

A Piazza Affari il piano Usa spinge Buzzi (+2,7%) e Webuild (+3,1%). Bene anche le banche con Carige (+1,2%), Banco Bpm (+1,3%), Unicredit (+1,1%), Bper (+1%) e Intesa (+0,5%). Piatta Mps (+0,08%). Nel listino principale debole Campari e Moncler (-0,4%) e Atlantia (-0,2%). (ANSA).