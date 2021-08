Borsa: Europa apre in rialzo, fari puntati sugli Usa

(ANSA) - MILANO, 11 AGO - Le Borse europee aprono in rialzo dopo l'approvazione da parte del Senato Usa del maxi piano per le infrastrutture da 1.200 miliardi di dollari. Fari puntati sull'andamento dell'inflazione statunitense i cui dati arriveranno in giornata. Resta alta l'attenzione degli investitori sui contagi della variante Delta del coronavirus ed i suoi effetti sulla ripresa economica. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in lieve calo a 1,1710 a Londra.

Avvio di seduta in rialzo per Parigi (+0,29%), Francoforte (+0,14%), Londra (+0,13%), Madrid (+0,19%). (ANSA).