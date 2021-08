Borsa: Asia chiude contrastata, attesa per inflazione Usa

(ANSA) - MILANO, 11 AGO - Le Borse asiatiche chiudono contrastate con gli investitori che attendono i dati sull'inflazione negli Stati Uniti. I mercati guardano con apprensione alla recrudescenza dei contagi della variante delta del coronavirus mentre prosegue il dibattito sulle future mosse delle banche centrali sul fronte del sostegno alla ripresa economica.

In rialzo Tokyo (+0,65%), con l'ottimismo sulla stagione delle trimestrali societarie in Giappone, con risultati che si sono rivelati migliori delle aspettative. Lo yen è poco variato sul dollaro, a un valore di 110,60, e a 129,60 sull'euro. A contrattazioni ancora in corso sono in lieve rialzo Hong Kong e Shenzhen (+0,1%), piatta Shanghai (+0,03%), in calo Seul (-0,7%) e Mumbai (-0,5%).

Significativi i dati macroeconomici in arrivo nel corso della giornata. Prevista l'inflazione in Germania, Italia e Stati Uniti. Dagli Usa attese anche le scorte di petrolio settimanali.

