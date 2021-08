Borsa: Milano tiene (+0,2%), bene Prysmian ed Exor, giù Banco

(ANSA) - MILANO, 10 AGO - Piazza Affari resiste in territorio positivo in una seduta contrassegnata da scambi sottili, limitati a 0,6 miliardi di euro a fine mattinata, nel pieno delle vacanze estive. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,2% a 26.195 punti, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi in rialzo 101,7 punti e il rendimento dei titoli decennali in calo di 0,4 punti allo 0,546%.

Gli acquisti si concentrano su Prysmian (+2,1%) e Moncler (+1,84%) insieme a parte dei rivali europei. Bene anche Exor (+1,28%) a monte della catena di controllo di Ferrari (+0,53%), Stellantis (-0,35%) e Cnh (-0,38%). Acquisti su Campari (+0,76%), Amplifon (+0,57%) e Snam (+0,7%). Prese di beneficio su Unipol (-1,42%), Banco Bpm (-1,27%) e Bper (-1,3%). Deboli Unicredit (-0,67%) e Intesa (-0,5%) insieme al resto del comparto in Europa e a differenza di Mps (+0,81%), che scende comunque dai massimi.

Il rialzo il greggio (Wti +1,64% a 67,57 dollari al barile) in vista delle scorte settimanali Usa attese in serata non smuove Eni, invariata dopo un'inversione di rotta in positivo.

Continua a non fare prezzo Nova Re (-4,3% teorico) dopo aver guadagnato oltre il 58% nelle ultime due sedute di Borsa a seguito dell'l'ingresso di Dea Capital (+0,3%) con una quota di minoranza. Debole Tim (-0,39%). (ANSA).