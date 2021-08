Petrolio: giù prezzi su contagi Cina, Wti a 66,50 dollari

(ANSA) - ROMA, 09 AGO - Ancora in netto calo le quotazioni del petrolio in avvio di settimana spinte al ribasso dai timori per le prospettive a breve termine dopo il ritorno dei contagi da variante Delta in Cina. I contratti sul greggio Wti passano di mano a 66,54 dollari al barile in calo del 2,43%; il Brent scende sotto i 70 dollari a 69,51 dollari al barile (-2,25%).

