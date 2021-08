Borsa:Asia chiude in rialzo,bene la Cina con calo inflazione

(ANSA) - MILANO, 09 AGO - Le Borse asiatiche chiudono in rialzo, dopo i dati sull'occupazione negli Stati Uniti. La Cina guida l'andamento positivo dei listini dell'area con l'inflazione che rallenta e la nuova impennata dei prezzi alla produzione. Chiusa la Borsa di Tokyo per la giornata della Montagna. Sotto i riflettori resta l'andamento dei contagi della variante Delta ed i suoi effetti sulla ripresa economica globale.

A contrattazioni ancora in corso sono in terreno positivo Hong Kong (+0,65%), Shanghai (+1%), Shenzhen (+0,7%), Mumbai (+0,1%) mentre è in calo Seul (-0,3%). Poco mossa Sydney (-0,03%). Sul fronte valurario lo yuan sul dollaro è in rialzo a 0,15439.

Giornata scarna di dati macroeconomici. In arrivo dalla Germania la bilancia commerciale e la fiducia degli investitori dell'Eurozona. (ANSA).