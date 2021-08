Borsa: Europa poco mossa prima di Wall Street, Milano +0,4%

(ANSA) - MILANO, 09 AGO - Si confermano poco mosse le principali borse europee a pochi minuti dall'avvio degli scambi negli Usa, con i futures in rosso in attesa degli interventi di due membri del Fomc della Fed e sulle richieste di lavoro (Jolt) negli Usa.

Si portano in pari Parigi, mentre restano sottozero Madrid (-0,17%), Londra (-0,1%) e Francoforte (-0,07%). Prosegue il calo del greggio (Wti -3,54% a 65,85 dollari al barile), e dei metalli a partire dal ferro (-3,98% a 864,5 dollari la tonnellata). Poco mosso il dollaro a 1,17 sull'euro, mentre salgono la sterlina a 1,38 biglietti verdi per unità e lo yen, scambiato a 110,11 sulla divisa Usa. Stabile lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 102 punti, con il rendimento dei titoli decennali in calo di 1,8 punti allo 0,54%.

L'aumento dei contagi pesa sulle aviolinee, da EasyJet (-3,25%) a Iag (-2,65%), Ryanair (-1,55%), Air France (-0.93%) e Lufthansa (-0,85%). In calo i petroliferi Bp (-1,41%), e Shell (-1,29%), più cauta Eni (-0,35%) in Piazza Affari, dove scivola Mps (-2,52%), cedono Banco Bpm (-0,66%) e Bper (-0,53%) e resistono Intesa (+0,13%) e Unicredit (+0,02%). Segno meno per Cnh (-1%), tiene Stellantis (+0,15%), deboli Daimler (-1,57%) e Renault (-2,16%). Bene i produttori di microprocessori Stm (+1,13%) ed Asm (+1,14%), effetto conti su BionTech (+3,89% a Francoforte), che ha diffuso le stime sulle consegne di vaccini entro fine anno. (ANSA).