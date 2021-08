Borsa: Europa fiacca attende Wall Street, Milano +0,3%

(ANSA) - MILANO, 09 AGO - Le Borse europee si mostrano fiacche e prive di una direzione in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in calo. Sui listini pesa il calo del prezzo del petrolio e l'andamento dei contagi della variante delta del coronavirus. Quest'ultima spaventa il settore del turismo (-0,7%) e le compagnie aeree (-1,4%). Sul fronte valutario l'euro sul dollaro scende a 1,1760 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 è poco variato (+0,02%). In calo Londra (-0,4%), Parigi (-0,2%), Francoforte (-0,2%) e Madrid (-0,3%). In controtendenza Milano (+0,3%) dove si mettono in mostra Unipol (+2,9%), Azimut (+1,6%) e Stm (+1,2%).

A Piazza Affari scivola Mps (-2%). Male anche Bper (-0,9%), Banco Bpm (-0,7%) e Unicredit (-0,3%). Piatta Intesa (+0,02%).

Andamento negativo anche per i titoli legati al petrolio con Eni (-1%), Tenaris (-0,9%) e Saipem (-0,1%).

Ben intonate le utility dove si mostra ben posizionata Enel (+1%). In rialzo anche Terna (+0,9%), A2a (+0,4%), Snam e Hera (+0,5%). (ANSA).