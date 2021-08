Borsa: Europa apre debole tra variante Delta e calo petrolio

(ANSA) - MILANO, 09 AGO - Le Borse europee deboli in avvio della prima seduta della settimana con gli investitori che guardano con grande timore all'aumento dei contagi della variante delta del coronavirus ed ai suoi possibili effetti sulla ripresa economica. Si guarda anche al calo del prezzo del petrolio per effetto dei timori di nuove chiusure per contrastare il virus. Sotto i riflettori anche l'aumento dell'occupazione negli Stati Uniti e le future mosse della Fed sul fronte degli stimoli all'economica.

In rosso Londra (-0,2%) e Madrid (-0,1%), piatte Parigi (+0,02%), Francoforte (+0,08%), in rialzo Zurigo (+0,29%).

