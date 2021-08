Industria: CsC, -0,7% a luglio, ora attese meno favorevoli

"Si ferma il recupero della produzione industriale in luglio (-0,7%) dopo il rimbalzo di giugno (+1%)" rileva il Centro studi di Confindustria che registra "attese meno favorevoli". E avverte: anche se "gli indicatori congiunturali relativi al terzo trimestre continuano a segnalare una dinamica positiva dell'attività nell'industria, con ordini in aumento (spece nella componente interna) e attese di produzione favorevoli", "non è escluso che nei mesi estivi si osservi un rallentamento rispetto alla dinamica registrata in primavera". E "non è escluso che in agosto si osservi un primo contraccolpo sulla fiducia di imprese e famiglie".