Fisco:lunedì si pagano rate saldo stralcio-rottamazione 2020

Chi non ha pagato la 'pace con il fisco' del 2020 potra' mettersi in regola entro lunedi' prossimo 9 agosto (termine ultimo). Si dovranno pagare - ricorda l'Agenzia delle Entrate illustrando le decisioni assunte con gli ultimi decreti - le rate della "rottamazione-ter" e del "saldo e stralcio" scadute a febbraio e marzo 2020 e non ancora versate.

Le altre rate scadute nel 2020 saranno 'spalmate' durante i mesi successivi. Si prevede inoltre che il pagamento delle rate in scadenza nel 2021 si possa effettuare fino al prossimo 30 novembre.