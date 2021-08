Edilizia: Cimolai, contratto per rivestimenti di Renzo Piano

(ANSA) - TRIESTE, 06 AGO - Cimolai Architectural, società dedicata alla realizzazione di rivestimenti speciali che unisce le competenze di CS Facades e Cimolai ASC, si è aggiudicata i lavori per i rivestimenti esterni dell'edificio più imponente del prestigioso quartiere Mareterra nel Principato di Monaco, disegnato dagli architetti Renzo Piano, Denis Valode e Michel Desvigne. I lavori, del valore totale di 40 milioni di euro, consistono nella realizzazione dei rivestimenti esterni dell'edificio che domina il Quartier du Port progettato da Piano, per cui è previsto l'impiego di circa 20.000 mq di rivestimenti speciali in alluminio e 10.000 mq di rivestimenti vetrati.

La società consolida, sottolinea una nota, la collaborazione con Renzo Piano, dopo i lavori realizzati per lo Science Gateway al CERN di Ginevra e per la Torre Piloti di Genova. Mareterra, ricorda una nota, rientra nell'iconico progetto monegasco che disegna una nuova isola galleggiante di 6 ettari con spazi culturali, ricreativi e ampi giardini mediterranei. Il nuovo quartiere avrà al suo interno piscine, un porticciolo, boutique, ristoranti, giardini, immobili prestigiosi, e un'ampia passeggiata che partirà dal porto Hercule e porterà fino alla spiaggia del Larvotto. (ANSA).