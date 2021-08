Borsa:Asia chiude in contrastata,timori su ripresa economica

(ANSA) - MILANO, 06 AGO - Le Borse asiatiche chiudono contrastate con gli investitori che temono un rallentamento della crescita economica a causa dell'aumento dei contagi della variante delta del coronavirus. I mercati si mostrano prudenti in attesa dei dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti.

Sotto i riflettori resta l'andamento dei prezzi delle materie prime.

Chiude in positivo Tokyo (+0,33%). Sul fronte valutario lo yen è poco variato sul dollaro, a un livello di 109,77, e a 129,85 sull'euro. A contrattazioni ancora in corso sono in lieve calo Shanghai (-0,26%), Shenzhen (-0,15%), Seul (-0,18%), Mumbai (-0,25%), in rialzo Hong Kong (+0,11%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo la produzione industriale di Germania, Spagna e Italia. Previsti i dati degli occupati non agricoli dalla Francia. Dagli Stati Uniti il tasso di disoccupazione e i nuovi lavoratori dipendenti non agricoli.

