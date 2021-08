Borsa: Milano gira in positivo con le banche, bene Unipol

(ANSA) - MILANO, 06 AGO - La Borsa di Milano (+0,4%) gira in positivo dopo un avvio fiacco. Piazza Affari è sostenuta dall'andamento delle banche. Lo spread tra Btp e Bund tedesco prosegue stabile a 103 punti con il rendimento del decennale italiano allo 0,54%.

Tra gli istituti di credito si mettono in mostra Banco Bpm (+4,8%), dopo i conti del semestre, e Bper (+4,2%). Bene anche Fineco (+2,4%), Intesa (+0,9%) e Unicredit (+0,4%). Deboli Mps (-0,6%), alle prese con il risko del comparto bancario e nonostante i conti positivi, e Carige (-0,4%).

Ben intonata Unipol (+2,6%), dopo i risultati e il ritorno del dividendo, mentre Cattolica cede lo 0,1% con gli esiti del semestre. A Piazza Affari marciano in rialzo anche Pirelli (+3,7%) e Stellantis (+1,3%).

Sospesa Nova Re con un rialzo teorico del 13% con l'arrivo di Dea Capital (0,9%) che acquisirà una quota di minoranza. (ANSA).