Borsa: Europa conclude incerta, Londra +0,03%

(ANSA) - MILANO, 06 AGO - Mercati azionari del Vecchio continente senza una direzione precisa: Londra ha chiuso in crescita frazionale dello 0,03%, con Parigi in aumento dello 0,53%, Madrid dello 0,49% e Francoforte dello 0,11%. In terreno negativo le Borse di Amsterdam (-0,05%) e Zurigo, scesa dello 0,19%. (ANSA).