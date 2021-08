Sopra Steria: crescono ricavi semestre, a 2,328 miliardi

(ANSA) - ROMA, 04 AGO - Semestrale in crescita per Sopra Steria con ricavi a 2,328 miliardi di euro ed un utile netto attribuibile al gruppo a 85,1 milioni di euro (43,7 milioni nel primo semestre del 2020 e 60,9 milioni nel primo semestre 2019) In Italia, i ricavi si attestano a 42,6 milioni (+7,4%). Il free cash flow del gruppo d'oltralpe di consulenza nel tech ammonta a 61,9 milioni di euro (31,7 nei primi sei mesi 2020); il debito finanziario netto resta a 422,7 milioni di euro, stabile rispetto al 31 dicembre 2020 ma in diminuzione del 15% rispetto al primo semestre dello scorso anno "Si tratta di un momento di grande vivacità per il digitale e siamo pronti a interpretare le esigenze dei diversi mercati, dal retail al banking, dal fashion all'energia, passando per la pubblica amministrazione e le telco, grazie soprattutto al capitale umano e alla competenza che per noi rimangono due asset irrinunciabili, come dimostrato dalla costante ricerca di nuovi talenti da inserire nelle diverse sedi italiane", afferma Stefania Pompili, Ceo di Sopra Steria Italia (ANSA).