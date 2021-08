Salgono indici Pmi Italia con Eurozona, Francia e Germania

(ANSA) - ROMA, 04 AGO - Salgono gli indici Pmi composito e servizi in Italia con Eurozona, Francia e Germania mentre scendono a luglio in Francia e Spagna L'indice Markit Pmi composito in Italia è salito a luglio a 58,6 punti dai 58,3 di giugno e dei 52,5 dell'anno precedente. Si tratta del sesto mese consecutivo di crescita e del dato più alto da gennaio 2018 anche se inferiore alle attese degli analisti. L'indice Pmi servizi dello stesso mese è salito a 58 punti a fronte dei 56,7 di giugno e dei 51,6 dell'anno precedente. E' ai massimi dal 2007 e nel terzo mese consecutivo di espansione. Gli indici Markit Pmi composito e servizi dell'Eurozona salgono ai massimi dal 2006, rispettivamente a 60,2 punti (59,5 a giugno e 54,9 lo scorso anno) e a 59,8 punti (58,3 a giugno e 54,7 lo scorso anno). Indici in salita anche in Germania, al livello più alto di sempre, con il composito a 62,4 (60,1 a giugno e 55,3 un anno fa)e l'indice dei servizi a 61,8 ( 57,5 a giugno e 55,5 un anno fa). In calo Francia -dove il composito scende a 56,6 dai 57,4 di giugno e 57,3 di un anno fa e l'indice servizi a 56,8 da 57,8 di giugno e 57,3 di un anno fa-e la Spagna: il composito cala a 61,2 da 62,4 di giugno e servizi a 61,9 punti da 62,5. (ANSA).