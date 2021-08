Aeroporti: Trieste, nuovo collegamento con Bruxelles

(ANSA) - GORIZIA, 04 AGO - Una nuova rotta Trieste - Bruxelles, operata da Ryanair, decollerà domenica 31 ottobre 2021 dall'aeroporto del Friuli Venezia Giulia di Ronchi dei Legionari (Gorizia).

Lo annuncia in una nota Trieste Airport.

Il volo avrà due frequenze settimanali, con partenza da Trieste Airport il giovedì alle ore 16:45 e la domenica alle ore 16:10.

"Questo nuovo collegamento coincide con l'obiettivo di recupero e sviluppo del network internazionale che stiamo attuando", afferma Marco Consalvo, Amministratore Delegato di Trieste Airport. "I passeggeri possono sin da ora prenotare il proprio viaggio da/per la capitale del Belgio". I biglietti sono già disponibili ed in vendita sul sito www.ryanair.com .

I nuovi voli diretti che collegheranno l'aeroporto Charleroi della capitale belga, serviranno i flussi turistici incoming e outgoing già dalla prossima stagione invernale e saranno funzionali anche per gli spostamenti di lavoro no che per i rientri e le partenze dei corregionali fuori sede. (ANSA).