Borsa: Milano chiude in parità, vola Stellantis +4%

(ANSA) - MILANO, 03 AGO - Seduta a due facce per la Borsa di Milano con il listino diviso e l'indice di riferimento che chiude praticamente invariato (Ftse Mib +0,04% a 25.362 punti).

Ha dominato Stellantis, in rialzo del 4,02%, portando con sé Exor (+1%) mentre Ferrari, nonostante i conti in linea con le attese, sprofonda in calo del 4,75 per cento.

Bene Eni (+1,6%) e viceversa Enel cede lo 0,58%. Nella giornata della presentazione dei conti giù anche Generali (-1,16%) e deboli i titoli del risiko bancario con Unicredit in calo dello 0,3%, Mps del 2,39%, Banco Bpm dell'1,4 per cento.

