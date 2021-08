Alitalia: fonti, stop biglietti dopo avvio vendite Ita

In relazione alle notizie di stampa relative ai biglietti in vendita sul sito Alitalia per il periodo successivo al 15 ottobre 2021, in ambienti vicini alla società si fa notare che la chiusura alle vendite dei predetti voli è subordinata all'effettiva commercializzazione dei biglietti da parte di Italia Trasporto Aereo, che ne ha annunciato l'avvio a partire dal 15 agosto 2021.

I commissari commissari straordinari di Alitalia, inoltre, secondo fonti di ambienti vicini alla società, esprimono preoccupazione per il ritardo nell'esecuzione delle attività attese da Ita e restano in urgente attesa che tali aspetti vengano definiti in coerenza con il quadro normativo di riferimento, garantendo la piena tutela dei passeggeri nelle forme previste dalla legge e dalla regolazione comunitaria.

Come noto i Commissari Straordinari, si spiega, saranno chiamati ad uniformare il programma alla decisione finale della Commissione europea, attesa nei prossimi giorni, nonché al piano industriale che Italia Trasporto Aereo farà pervenire loro, unitamente all'individuazione del perimetro "Aviation", per avviare la trattativa privata. Solo a valle di tali presupposti potranno essere definiti tempi e modalità per il trasferimento della compagnia aerea.