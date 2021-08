Spread Btp-Bund: in calo a 105,5 punti

(ANSA) - MILANO, 02 AGO - Il differenziale tra Btp e Bund è in calo a 105,5 punti , rispetto alla chiusura a 108 punti di venerdì, dopo avere aperto questa seduta stabile. Secondo i dati della piattaforma Bloomberg, ha toccato un massimo di 108,1 punti poco dopo le 8.30. Il calo risulta per il fatto che i Bund hanno aperto in ribasso, interrompendo una serie di quattro giorni di guadagni, come reazione di distacco dai beni rifugio, visti i dati delle vendite al dettaglio in Germania che aumentano più delle stime, favorendo i future sulle azioni. In calo anche il rendimento del decennale italiano, allo 0,59%, rispetto allo 0,62% di venerdì e nella mattina ha toccato finora un massimo dello 0,626% poco dopo le 8.30. (ANSA).