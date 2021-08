Erg cede 19 impianti idroelettrici a Enel per 1 miliardo

Erg ha ceduto a Enel Produzione il 100% di Erg Hydro per 1 miliardo di euro. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l'operazione è stata effettuata attraverso la controllata Erg Power Generation. A passare di mano è stato un "sistema integrato di produzione di energia idroelettrica, che si estende fra Umbria, Lazio e Marche", composto da 19 impianti idroelettrici,7 impianti minihydro, 7 dighe, 4 bacini (corrispondenti a Salto, Turano, Corbara e Piediluco) e una stazione di pompaggio, per una potenza efficiente di 527 Mw e una produzione media annua di circa 1,5 TWh.

Il perfezionamento dell'operazione, subordinato all'approvazione dell'Antitrust e al via libera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in base alla 'golden power' è previsto all'inizio del 2022. "L'accordo con Enel - ha commentato l'amministratore delegato di Erg Paolo Merli - rappresenta un primo importante passo nell'ulteriore trasformazione di Erg verso un modello puro 'Wind & Solar', che contiamo di completare con la cessione degli 'asset thermo' nel corso dei prossimi mesi".

L'operazione, secondo il Manager, oltre a garantire una "corretta valorizzazione degli asset ceduti" consente "l'integrazione delle nostre persone all'interno di un primario gruppo energetico a livello globale con una presenza radicata in Italia".