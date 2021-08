Edilizia: Ambienta vende Calucem a spagnola Cementos Molins

(ANSA) - MILANO, 02 AGO - Ambienta sgr, fondo europeo di private equity focalizzato sulla sostenibilità ambientale, ha raggiunto un accordo per la cessione della società di portafoglio Calucem a Cementos Molins, un produttore spagnolo globale di prodotti e soluzioni innovative e sostenibili per il settore delle costruzioni.

Calucem, gruppo internazionale con sede in Germania, è un produttore di Cementi Calcio Alluminati (Cac), una famiglia di materiali leganti che sono ingredienti essenziali per il successo di prodotti ad alte prestazioni per il settore del building chemistry e altre industrie. Marchio storico nel settore, è il secondo produttore di Cac al mondo, servendo clienti finali globali in più di 60 Paesi. L'azienda ha il suo centro manageriale e di R&S a Mannheim (Germania) con un impianto di produzione a Pula (Croazia) e centri di distribuzione negli Stati Uniti, in Germania e a Singapore, ed è integrata verticalmente con una cava di bauxite in Turchia.

Con l'utilizzo del materiale in questione, Ambienta, attraverso la propria metodologica proprietaria Environmental Impact Analysis, stima un risparmio di oltre 260mila tonnellate di emissioni di anidride carbonica solo nel 2020. Ricorda di averla acquisita sei anni fa, intuendone le ulteriori potenzialità in ambito di sostenibilità ambientale, "nonostante partisse da standard già elevati" e contribuendo a una serie di miglioramenti nell'ambito dell'efficienza produttiva, della salute e della sicurezza del lavoro. La posizione di leader di Calucem - conclude - ha generato quindi un interesse significativo nei confronti di questa società, che ha portato all'accordo di vendita". (ANSA).