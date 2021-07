Maxi multa ad Amazon per violazione norme Ue privacy

(ANSA) - BRUXELLES, 30 LUG - L'autorità lussemburghese per la protezione die dati ha inflitto una multa record ad Amazon da 746 milioni di euro, per violazione delle norme Ue sulla privacy. Lo rende noto la stessa società, precisando di essere "fortemente in disaccordo con la sentenza dell'Autorità per la Privacy lussemburghese Cnpd" e annuncia ricorso. "La decisione relativa al modo in cui mostriamo ai clienti pubblicità rilevante, si basa su interpretazioni soggettive e inedite della normativa europea sulla privacy e la sanzione proposta è del tutto sproporzionata anche rispetto a tale interpretazione", aggiunge Amazon. (ANSA).