Borsa: stop al rally in Europa, fiducia in calo

(ANSA) - MILANO, 30 LUG - Le borse europee ritracciano, erano a livelli record da diverse sedute e le vendite sono tornate tra le preoccupazioni degli investitori sulle prospettive di crescita e i timori della stretta della Cina sulle Big Tech.

Londra ha chiuso in calo dello 0,65%, Parigi dello 0,32%, Francoforte dello 0,61 per cento.

Secondo alcuni analisti è la "fine del rally di recupero" per l'Europa. "Nonostante una solida reazione rialzista scatenata sia dalla Fed e la Cina ieri, gli investitori rimangono cauti verso i più rischiosi asset in quanto le prospettive a breve termine rimangono poco chiare per alcuni settori" commenta un analista. (ANSA).