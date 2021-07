Inps: domande esonero contributivo autonomi prorogate a 30/9

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Scadenza della presentazione delle domande per l'esonero contributivo per i lavoratori autonomi iscritti all'Inps prorogata dal 31 luglio al 30 settembre 2021.

L'Inps, con una circolare di prossima pubblicazione, comunicherà le modalità operative. Ieri il ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto che disciplina l'esonero contributivo per gli iscritti all'Inps e alle Casse private. (ANSA).